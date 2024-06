Política Visita de Lula a Fernando Henrique Cardoso em São Paulo durou cerca de meia hora

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula (D) chegou ao prédio de FHC de carro, no início da tarde desta segunda-feira, com a comitiva presidencial, e deixou o local sem falar com a imprensa Foto: Secom/Presidência da República Lula chegou ao prédio de FHC de carro, no início da tarde desta segunda, com a comitiva presidencial, e deixou o local sem falar com a imprensa. Foto: Secom/Presidência da República

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, nesta segunda-feira (24), o ex-presidente FHC (Fernando Henrique Cardoso) (PSDB) em sua casa na capital paulista. O encontro, segundo apurou a CNN, durou cerca de meia hora.

Lula chegou ao prédio de FHC de carro, no início da tarde desta segunda-feira, com a comitiva presidencial, e deixou o local sem falar com a imprensa. Antes de Lula, FHC recebeu também as visitas de Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda durante sua gestão, e os economistas Pérsio Arida e Gustavo Franco.

O trio participou da criação do Plano Real, que completa 30 anos em 2024. Adversário de Lula nas eleições presidenciais de 1994 e 1998, FHC declarou apoio ao petista contra Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Na ocasião, FHC afirmou que votaria em Lula por “uma história de luta pela democracia e inclusão social”.

Em São Paulo, Lula se reuniu ainda com o filósofo americano Noam Chomsky, de 95 anos, e com o escritor brasileiro Raduan Nassar, 88. Chomsky recebeu alta na última terça-feira (18) após passar por um período internado no hospital Beneficência Portuguesa.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Chomsky sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em junho do ano passado, e desde então vem enfrentando problemas de saúde.

Lula embarcou para a capital paulista na manhã de domingo (23) e, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, os encontros são de caráter pessoal, e por isso não constam na agenda oficial do presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/visita-de-lula-a-fernando-henrique-cardoso-em-sao-paulo-durou-cerca-de-meia-hora/

Visita de Lula a Fernando Henrique Cardoso em São Paulo durou cerca de meia hora

2024-06-24