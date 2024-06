Grêmio CBF confirma mando de jogos do Grêmio no estádio Centenário, em Caxias do Sul

24 de junho de 2024

Centenário receberá as partidas do Grêmio contra Fluminense e Palmeiras

Na manhã dessa segunda-feira (24), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou as novas datas para o Grêmio voltar a jogar no Rio Grande do Sul. De acordo com a entidade, o estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, terá mando Tricolor nas partidas contra o Fluminense e o Palmeiras, pelas 13ª e 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro.

A partida contra o time carioca será a primeira no retorno da equipe gremista ao Rio Grande do Sul. O duelo foi confirmado para o próximo domingo (30), às 16h, em Caxias do Sul. O jogo seguinte, válido pela 14ª rodada diante do Palmeiras, também será na cidade da Serra Gaúcha, no dia 4, quinta-feira, às 19h.

Na última semana, a direção gremista enviou uma equipe para avaliar e realizar melhorias no gramado do estádio Centenário. O local também vai passar por reformas no sistema de iluminação para receber o Tricolor.

O Grêmio continua sem poder utilizar a Arena, que foi fortemente atingida pela enchente em Porto Alegre no mês de maio. A casa gremista segue realizando melhorias, mas ainda não tem data prevista para voltar a funcionar e receber o público.

Mais de um mês fora do Rio Grande do Sul, o Grêmio passou por dois estados brasileiros como time mandante. No estádio Couto Pereira, em Curitiba, a equipe gaúcha recebeu o The Strongest e o Estudiantes, ainda pela fase de grupos da Libertadores; além de receber Bragantino e o Inter, pelo Brasileirão. Por fim, também pela competição nacional, o Tricolor recebeu o Botafogo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Antes de voltar para o Rio Grande do Sul, o Grêmio encara o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão será nesta quarta (26), às 20h.

2024-06-24