Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

O confronto é direto na parte de cima da tabela de classificação. Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter joga contra o Corinthians neste domingo (4), às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (2), o treinamento começou com atividades físicas na parte aberta. Depois, quando o trabalho foi fechado para a imprensa, o treinador Mano Menezes, comandou um exercício tático, ajustando detalhes do time que entrará em campo em São Paulo. O comandante colorado tem todo o grupo à disposição para a partida do fim de semana.

Inter e Corinthians possuem a mesma pontuação na tabela, 42 pontos para cada lado. Uma vitória em solo paulista coloca o Colorado no G4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (3), no turno da manhã, a equipe realiza no CT Parque Gigante a última atividade antes de viajar para São Paulo. O embarque está marcado para o início da tarde.

O provável time tem Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão.

