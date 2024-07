Inter Inter treina para enfrentar o Rosario Central, pela Sul-Americana

Nesta terça-feira (16), o Colorado enfrenta o time argentino às 21h30min, no estádio Gigante de Arroyito Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Na terça-feira (16), o Colorado enfrenta o time argentino às 21h30min, no estádio Gigante de Arroyito (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Inter deu início à preparação para a disputa da fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (16), o Colorado enfrenta o Rosario Central, da Argentina, às 21h30min, no estádio Gigante de Arroyito.

O primeiro treino mirando ao duelo na Argentina foi fechado. Os jogadores que não iniciaram a partida contra o Juventude, no sábado (13), fizeram atividades com bola no gramado, enquanto a outra parte do elenco fez exercícios físicos.

A delegação colorada iniciou a viagem para a Argentina na noite de domingo (14). Primeiro, o grupo fez uma parada em Florianópolis, Santa Catarina, onde treinou na manhã desta segunda-feira (15).

