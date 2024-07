Grêmio Grêmio informa sobre lesão de Cristaldo

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após não entrar em campo contra o Operário-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil no domingo (14), Cristaldo deve desfalcar o Grêmio por até 15 dias, ficando fora de jogos contra São Paulo e Vitória, pelo Brasileirão.

Na última quarta-feira (10), o argentino sentiu uma contusão na coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, no Centenário, em Caxias do Sul. Por conta disso, o camisa 10 gremista foi substituído no intervalo. No dia seguinte, ele realizou exames médicos e teve lesão confirmada.

Na noite deste domingo (14), o Grêmio divulgou uma nota informando sobre a situação do jogador.

Confira:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o meia Franco Cristaldo relatou dores após a partida contra o Cruzeiro, foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1a no músculo adutor longo da coxa direita.

Franco já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Clube.

Cristaldo é o artilheiro do Grêmio nesta temporada, com 10 gols marcados, além de contribuir com quatro assistências.

Grêmio informa sobre lesão de Cristaldo

2024-07-15