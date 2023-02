O Inter foi à São Leopoldo e venceu o Aimoré por 2 a 0 na tarde deste sábado (25). Com o resultado, o Colorado chegou aos 19 pontos e garantiu classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho deste ano. Os gols da vitória foi marcado por Maurício e Pedro Henrique, no segundo tempo.

Derrotado, o Aimoré permanece com 4 pontos na última posição na tabela. Com duas rodadas para o fim da primeira fase, o clube de São Leopoldo corre sério risco de rebaixamento. Para evitar a queda, precisará vencer o clássico do Vale contra o Novo Hamburgo, no próximo domingo, o São Luis na última rodada e torcer para que o Esportivo e o próprio São Luís não cheguem a 10 pontos.

O Inter agora tem uma semana para se preparar para o clássico Grenal do próximo domingo pela penúltima rodada do Gauchão 2023.

O jogo