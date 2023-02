Brasil Vítima é localizada pelo celular e número de mortos no litoral paulista sobe para 58

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Corpo de Bombeiros localizou corpo neste sábado após escavação de quatro metros de profundidade Foto: Defesa Civil SP/Divulgação Corpo de Bombeiros localizou corpo neste sábado após escavação de quatro metros de profundidade. (Foto: Defesa Civil SP/Divulgação) Foto: Defesa Civil SP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde deste sábado (25) na Vila Sahy, em São Sebastião (SP), com a ajuda do aparelho que rastreia sinal de celular. Com isso, o número de mortes no litoral norte paulista sobe para 58, sendo 57 em São Sebastião e uma em Ubatuba. A vítima ainda não foi identificada e as buscas seguem para encontrar mais sete desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo em meio aos escombros após uma escavação de quatro metros de profundidade, por volta das 14h40. A localização só foi possível após um rastreador móvel da Anatel emitir a presença de um aparelho de telefone celular. Desde a tragédia, ocorrida no último domingo (19), este é o terceiro corpo encontrado com o uso do equipamento.

As buscas por sobreviventes entraram no sétimo dia neste sábado (25). A maior parte das vítimas foi localizada no bairro da Vila Sahy, em São Sebastião, e é nessa região onde se concentram as buscas.

Mais chuvas

Durante as primeiras horas do dia, o tempo era firme na cidade, o que facilita o trabalho do Corpo de Bombeiros. No entanto, a prefeitura de São Sebastião emitiu um alerta em suas redes sociais para o risco de fortes chuvas entre este sábado e a próxima segunda-feira (27). Há previsão de que chova cerca de 85 milímetros no período, com chances de desabamentos, deslizamentos e enchentes.

Na tarde desta sexta-feira (24), as buscas chegaram a ser paralisadas também por conta das chuvas, mas foram retomadas por volta das 21h e seguiam durante a manhã, sem intercorrências. Na madrugada, porém, nenhum corpo foi encontrado.

Além do trabalho de buscas, os Bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada, a fim de evitar novas tragédias.

Roberto Farina, tenente do Corpo de Bombeiros, afirmou que a entidade está fazendo um “trabalho de conscientização” com esses moradores e que o número de desalojados e desabrigados vem crescendo dia após dia.

De acordo com o último boletim do estado, são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. Desalojados são aqueles que deixam a residência e vão para casa de parentes ou amigos. Já os desabrigados são aqueles que saem de casa e não têm para onde ir. Para essas pessoas, a cidade já montou 19 abrigos.

A prefeitura de São Sebastião, o governo estadual e os Bombeiros pedem, ainda, que turistas não viagem para a cidade neste fim de semana. Além dos riscos de novos deslizamentos e enchentes, o turismo pode sobrecarregar os hotéis e hospitais da cidade, que atualmente estão focados em atender os moradores e pessoas que trabalham nas buscas.

