Grêmio Geromel é recebido no CT Presidente Hélio Dourado para conversa com atletas do Sub-20 do Grêmio

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

Ídolo gremista contou detalhes da sua trajetória em um bate-papo Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Nessa sexta-feira (24), o zagueiro Pedro Geromel foi recepcionado no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, para conhecer melhor a rotina do trabalho dos atletas e contar detalhes da sua trajetória em um bate-papo e passar dicas de como conduzir as carreiras dos jovens jogadores.

O ídolo gremista se dirigiu ao auditório da Residência Esportiva com todos os jogadores da categoria de Promoção e Promoção B (Sub-20), além da coordenação da base, técnicos e funcionários do CFT. Geromel começou contando um pouco sobre as dificuldades enfrentadas no começo da carreira como atleta de base, indo logo cedo encarar o desafio de jogar em Portugal.

O defensor deu dicas de condução, postura, e escolhas que um atleta de alto rendimento precisa ter. Elencou três pilares: dedicação total aos treinos, aproveitando toda a estrutura proporcionada pelo clube. Alimentação regrada, evitando excessos. Além do descanso, sabendo respeitar as horas de sono para uma boa recuperação.

Geromel falou detalhes sobre o pensamento coletivo que cada um precisa ter, pois pensando dessa forma, as individualidades automaticamente irão aparecer e todos sairão ganhando. Por fim, orientou os garotos sobre como aproveitar ao máximo quando receberem a oportunidade de realizar treinos e trabalhos coletivos junto ao elenco profissional no CT Luiz Carvalho.

O capitão gremista está em processo de recuperação de uma lesão no joelho e aproveitou o momento para poder dividir sua experiência com os garotos. Certamente um encontro valioso que os jovens atletas da base gremista.

