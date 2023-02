Música Rita Lee “está bem, se fortalecendo” no hospital em São Paulo, diz o marido

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

A artista de 75 anos foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em maio de 2021 Foto: Arquivo Pessoal A artista de 75 anos foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em maio de 2021. (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

Roberto de Carvalho, marido da cantora Rita Lee, escreveu em uma rede social que a cantora “está bem, se fortalecendo, se recuperando”, na tarde deste sábado (25). A artista, de 75 anos, está internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

“Gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todos os caminhos.”

Apoio de fãs e amigos

Além dos filhos do casal, outros famosos e artistas também deixaram mensagens de apoio em um dos posts de Roberto. Boninho comentou com emojis de oração e agradecimento. A atriz Mel Lisboa também usou o emoji acompanhado de um coração.

Rodrigo Santos, ex-baixista da banda Barão Vermelho, comentou com emojis de coração e de oração. Além deles, outros músicos e fãs da cantora deixaram mensagens desejando força à artista e à família, e desejando a pronta recuperação da artista.

Diagnóstico em 2021

Rita Lee foi diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em maio de 2021. Com histórico de câncer na família, Rita retirou as mamas em 2010, mesma cirurgia feita por Angelina Jolie três anos depois, como forma de prevenção.

https://www.osul.com.br/rita-lee-esta-bem-se-fortalecendo-hospital-sp/

Rita Lee “está bem, se fortalecendo” no hospital em São Paulo, diz o marido