Inter Inter vence o Ceará por 1 a 0 e sobe para o 12º lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Próximo desafio do Colorado é na quarta-feira, fora da casa, contra o Santos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C Internacional)

Em duelo realizado no Estádio Beira-Rio no final de manhã deste domingo (20), o Inter venceu em casa o Ceará por 1 a 0, resultado que fez a equipe gaúcha subir do 16º para o 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. O gol foi marcado no primeiro tempo pelo meia Alan Patrick. Na noite da próxima quarta-feira (23), o Colorado enfrentará fora de casa o Santos em partida válida pela 16ª rodada da competição.

O placar apertado também assinalou a segunda vitória seguida do time de Roger Machado desde o retorno do calendário oficial de jogos, interrompido pelo Mundial de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Garantiu, ainda, uma distância mais segura em relação à zona de rebaixamento.

Duelo

Diante de quase 32 mil torcedores presentes no estádio, a partida começou com várias chances de gol. Logo aos 30 segundos, o colorado Wesley saiu frente a frente com o goleiro Bruno Ferreira, que salvou a equipe nordestina. Na sequência, os visitantes responderam com Lucas Lima, finalizando próximo à trave do goleiro Rochet.

Depois do susto, só deu Inter. Brian Aguirre acertou a trave do Ceará (o “Vozão”, no apelido popular) aos 7 minutos e, aos 16, foi a vez de Borré parar em Bruno Ferreira.

Os anfritriões conseguiram furar o bloqueio do adversário aos 22 minutos, com Alan Patrick. Em jogada pela direita da área, o atacante colombiano Rafael Borré driblou um zagueiro e cruzou rasteiro para o camisa 10 finalizar direto para o fundo da rede.

Com a vantagem no placar, o Colorado diminuiu o ritmo no segundo tempo. A melhor chance ocorreu nos minutos iniciais, em cobrança de falta por Alan Patrick – a bola acabou defendida pelo arqueiro cearense.

A tentativa de reação pelo Ceará incluiu alguns lances de perigo, mas esbarrou em erros de passe, pouca criatividade na articulação e falta de qualidade nas finalizações. A grande chance de empate se deu aos 39 minutos, com o Pedro Raul cabeceando a bola na trave do goleiro Rochet.

Ficha técnica

– Inter: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luís Otávio), Wesley (Gustavo Prado), Alan Patrick, Carbonero (Tabata) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

– Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, William Machado, Matheus Bahia, Lucas Lima (Lourenço), Dieguinho (Fernando Sobral), Galeano, Matheus Araújo (Aylon), Pedro Henrique (Tubarão) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

– Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

