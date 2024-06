Esporte Com vitória apertada, Inter garante vaga na repescagem da Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado bateu o time equatoriano por 1 a 0. (Foto: Divulgação/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi no sufoco, mas o Inter venceu o Delfín (Equador) por 1 a 0 na noite de sábado (8), na Serra Gaúcha, em duelo pela Copa Sul-Americana. O placar garantiu ao Colorado uma vaga na repescagem do torneio, contra o Rosario Central (Argentina), em data a ser definida. A equipe não jogava no Rio Grande do Sul há 41 dias e, dessa vez, contou com a força de mais de 16 mil torcedores no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Após empilhar chances no primeiro tempo e falhar, o Inter conseguir marcar na etapa final. O gol da partida saiu com Lucas Alario, ao completar o cabeceio de Vitão aos 22 minutos do segundo tempo. Os gaúchos agora enfrentarão o Rosario Central, ainda sem data definida.

O triunfo que ratificou a ida à repescagem do torneio foi um reflexo da trajetória do Inter na competição continental. Tal retrospecto foi construído através de uma caminhada repleta de desafios que foram apresentados aos gaúchos durante a fase de grupos do certame, seja por conta de questões internas, pelas dificuldades impostas pelos adversários ou pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

O técnico Eduardo Coudet, assim como em outros momentos, comentou sobre a falta de ritmo da equipe, oriunda do período sem partidas ocasionado devido às enchentes. Porém, Chacho fez questão de enaltecer o desempenho do Inter diante do Cetáceo.

“Sobre a classificação, acho que merecíamos. É muito difícil contra um time (que apenas fica) atrás. Tivemos 19 finalizações, 30 cruzamentos, mais de 65% de posse de bola, somos o time com mais posse e mais finalizações da competição e com menos finalizações sofridas. Sinto que os números dizem que merecíamos. Queremos fazer essa coletiva rápida porque queremos estar com a família. Todo o mérito é do grupo, de todo o esforço que estão fazendo”, avaliou o comandante do Colorado.

Cena inusitada

Uma cena logo após o duelo no Alfredo Jaconi, porém, chamou a atenção. Após o árbitro chileno Felipe González encerrar o duelo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Coudet foi visto procurando alguém nas arquibancadas. Descontrolado, chegou até a empurrar o preparador físico Octavio Manera.

Na coletiva pós-jogo, Coudet justificou a reação. “Estava procurando um ‘gordo’ aí que não me parava de perturbar, um ‘gordo’ que eu já identifiquei, é uma pessoa. E quando acabou o jogo, ele já tinha ido embora. Às vezes, um destrói um montão de coisas, gritando ‘filho da p***’ atrás do banco, quando estávamos ganhando, nos classificando, sabe? E estávamos fazendo um grande esforço”, afirmou o treinador colorado.

Mata-mata

Nos playoffs continentais, o Inter, que avançou de fase na vice-liderança de sua chave, enfrentará o Rosario Central-ARG. O duelo será travado em jogos de ida e volta, cujas datas-base são os dias 17 e 24 de julho. Os argentinos abrirão o confronto como mandantes, no Gigante de Arroyito, enquanto o jogo de volta será travado com mando do Inter.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/inter-vence-o-delfin-e-esta-no-mata-mata-da-sul-americana/

Com vitória apertada, Inter garante vaga na repescagem da Copa Sul-Americana

2024-06-09