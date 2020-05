Celebridades Internada, Aracy Balabanian testa negativo para o coronavírus, diz hospital

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A Casa de Saúde São José, onde ela segue sob observação, emitiu comunicado na manhã desta quinta-feira Foto: Marcelo Correa/Divulgação A Casa de Saúde São José, onde ela segue sob observação, emitiu comunicado na manhã desta quinta-feira. (Foto: Marcelo Correa/Divulgação) Foto: Marcelo Correa/Divulgação

Aracy Balabanian, que está internada desde a última segunda-feira (25) com quadro de insuficiência respiratória, testou negativo para Covid-19. A Casa de Saúde São José, onde ela segue sob observação, emitiu comunicado na manhã desta quinta-feira (28) com as informações do quadro da atriz.

“A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian segue internada no CTI do hospital, com quadro de insuficiência respiratória. O exame de Covid-19 deu negativo. Seu estado de saúde inspira cuidados”, dizia o comunicado oficial.

A atriz está realizando uma série de exames e ainda não há previsão de alta. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade no dia da internação, na segunda-feira.

Em 2014, a atriz chegou a ser internada no Rio com um quadro de infecção respiratória. Aracy começou na TV Tupi em 1963 e coleciona quase 60 trabalhos na telinha ao longo de seus 57 anos de carreira, tendo no currículo nomes como “Guerra dos Sexos”, “Ti-Ti-Ti” e “Sai de Baixo”. Sua última novela completa foi “Sol Nascente”, de 2016, e recentemente fez breves participações em “Malhação” e no especial de fim de ano “Juntos a Magia Acontece”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades