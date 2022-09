Futebol Internet exalta Messi e a Argentina após vitória contra Honduras

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Dois gols da equipe de Lionel Scaloni foram de Messi, sendo um deles, golaço de cobertura. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Argentina venceu amistoso contra Honduras na sexta-feira (23), por 3 a 0. Dois gols da equipe de Lionel Scaloni foram de Messi, sendo um deles, golaço de cobertura. Nas redes sociais, jornalistas e internautas elogiaram o camisa 10 e a equipe hermana.

“Um dos motivos de eu acreditar que a Argentina é uma das grandes favoritas na Copa (até mais do que o Brasil) não é somente como o coletivo se entende e se completa, mas principalmente a fase desse tal de Lionel Messi. Mais uma atuação de gala do homem”, escreveu o jornalista Matheus Costa.

“Esse aqui (Messi) vai dar muito trabalho na Copa do Mundo. A Argentina vence Honduras por 3 a 0 em amistoso. Dois de Messi, que ainda quase marca um hat-trick num voleio”, escreveu o perfil “Doentes Por Futebol”.

“A Argentina está há 34 partidas consecutivas sem derrota. Essa já é a melhor marca na história do país e faltam apenas três jogos para que os comandados de Scaloni batam o recorde mundial ao nível de seleções. Bom”, escreveu a jornalista Julia Mazarin, do site Lance.

Os argentinos estão no Grupo C da Copa do Mundo, com Arábia Saudita, México e Polônia. Bicampeã mundial, a Argentina vive boa fase nos últimos anos e chega como uma das favoritas ao Mundial do Qatar. Em 2018, os hermanos pararam nas oitavas de final.

Produção em campo

Satisfeito com a sua produção em campo, o camisa dez disse estar “empolgado” para disputar a Copa do Mundo no final do ano pela Argentina.

Do alto de sua experiência, o jogador de 35 anos demonstrou otimismo, mas também equilíbrio ao projetar o torneio de seleções que tem início no final de novembro. “Estou com muito entusiasmo para jogar, mas ao mesmo tempo com calma. Temos que estar bem nos nossos clubes para para jogar na seleção da melhor maneira. E temos que nos divertir. Estamos empolgados e temos que trabalhar em muitas frentes aproveitando cada momento para continuar a crescer”, comentou Messi em entrevista ao jornal argentino Olé.

O resultado sobre Honduras também foi festejado pelo atleta. “Nos sentimos muito bem. Como sempre é uma ideia que está cada vez mais lubrificada e clara. E conseguimos um resultado positivo”, afirmou o jogador que fez um belo gol por cobertura na partida e voltou a deixar a sua marca em cobrança de pênalti. O outro gol do jogo foi anotado Lautaro Martínez nos 3 a 0 sobre os hondurenhos.

A vitória deixa a Argentina com moral para iniciar a Copa do Mundo. O time sul-americano chega a 34 partidas sem derrota e ostenta a maior sequência invicta entre as seleções que vão estar em ação no Catar.

A Argentina a volta a campo na próxima terça-feira. O time do técnico Lionel Scaloni enfrenta a seleção da Jamaica em Nova York pelo segundo amistoso programada para as seleções nesta data Fifa. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

