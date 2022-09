Futebol Pelé exalta o recorde de público na final do Brasileirão feminino: “um momento inesquecível”

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Maior nome da história do País dentro dos gramados mundiais, Pelé é um admirador e fã confesso do futebol feminino. (Foto: Reprodução/Twitter)

Maior nome da história do País dentro dos gramados mundiais, Pelé é um admirador e fã confesso do futebol feminino. O astro não gosta de perder nenhum jogo, seja de clubes ou da Seleção Brasileira e comemorou bastante a festa corintiana na decisão do Brasileirão, no último sábado (24), diante do Inter, com impressionantes 41.070 pessoas na Neo Química Arena.

“Em um lindo dia de sol, testemunhamos o futebol feminino brilhar mais forte. Famílias inteiras no estádio, muitas crianças e um jogo de qualidade”, escreveu Pelé em suas redes sociais. “Recorde de público, mas acima de tudo isso, um momento inesquecível. Existem feitos que só o esporte consegue realizar.”

O público do segundo jogo da final foi recorde no futebol feminino na América do Sul. Na ida, em Porto Alegre, 36.330 pessoas já haviam abrilhantado a abertura da decisão no Beira-Rio e animado o rei do futebol.

“Inter e Corinthians protagonizaram um espetáculo em campo, com público recorde do futebol feminino brasileiro. Ver as mulheres sendo ovacionadas é lindo, merecido e emocionante. Parabéns a todos! E na partida da semana que vem, será que teremos mais um recorde?”, havia elogiado e questionado Pelé há uma semana.

A resposta foi positiva na conquista do tetracampeonato corintiano no sábado para alegria do ídolo nacional e santista de coração que não se cansa de apoiar a modalidade. Vira e mexe Pelé manda mensagens após jogos da seleção brasileira e até na decisão da Liga dos Campeões da Europa fez questão de emitir sua satisfação.

“O futebol feminino é um espetáculo. É maravilhoso ver um jogo tão bonito, com as atletas tomando o espaço que tanto merecem no esporte”, postou, dando os parabéns ao Lyon na conquista em maio diante do Barcelona.

Diante dos mais de 40 mil torcedores na Arena do Corinthians, as jogadoras corintianas venceram as atletas do Inter por 4 a 1, no sábado (24), e se tornaram tetracampeãs. Às Gurias Coloradas, fica o vice, R$ 500 mil e a vaga na Libertadores de 2023. Sorriso abriu o placar para as gaúchas, mas Jaqueline, Diany, Vic Albuquerque e Jheniffer marcaram para as donas da casa.

O jogo

Com a força de sua torcida, o Corinthians começou a partida pressionando. A blitz alvinegra surtiu efeito logo aos três minutos, quando Gabi Zanotti aproveitou cruzamento para fazer o primeiro gol. A arbitragem, no entanto, anulou o tento com a ajuda do árbitro assistente de vídeo (VAR).

O Timão seguiu martelando, mas foi o Inter quem saiu na frente. Após bate e rebate dentro da área, Sorriso foi oportunista e abriu o placar em Itaquera. A vantagem colorada não durou muito. O Corinthians partiu para cima em busca do empate, que veio com Jaqueline. Antes do intervalo, Diany apareceu na área para virar o jogo.

À frente no placar, o Timão se soltou na segunda etapa. No primeiro minuto de bola rolando, Vic Albuquerque fez o terceiro e encaminhou a taça para o Parque São Jorge. O Inter até tentou reagir, mas teve todas as suas ameaças contidas pelo Alvinegro. O tempo passou, o Corinthians tomou controle da partida e, já nos acréscimos, Jheniffer fez o gol que fechou o placar: 4 a 1. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

