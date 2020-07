Política Investigação aponta que o ex-assessor Fabrício Queiroz gastou R$ 50 mil em móveis no Rio quando já estava em Atibaia

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

Documentos anexados à investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e peculato no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro mostram que Fabrício Queiroz, o ex-assessor apontado como o operador do esquema, apresentou informações “falsas” às autoridades, de acordo com o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

Quem lê as petições apensadas ao processo vê um Queiroz que, apesar da rotina de viagens a São Paulo para tratar da saúde, tem uma vida firme no Rio de Janeiro, onde teria endereço fixo, moraria com a família e estaria, inclusive, fazendo reforma em casa.

No dia 5 de julho do ano passado, Queiroz fez uma compra em uma loja de móveis do Jardim Botânico, bairro nobre da zona sul carioca. Não é possível saber se foi de forma presencial ou à distância, por telefone ou internet.

Ele informou morar na rua Frei Luiz Alevato, na Taquara, endereço da zona oeste distante cerca de 30 quilômetros dali – de transporte público, a viagem dura uma hora e meia. A entrega era para outro imóvel no mesmo bairro, na Rua Meringuava, onde hoje ele cumpre prisão domiciliar ao lado da esposa, Márcia Aguiar.

Queiroz comprou mais de 50 mil reais em mobília. A reforma nos quartos custou R$ 24 mil. Para a cozinha, foram R$ 11,4 mil. Mas ele também adquiriu mobiliário para home theater e dois banheiros. O contrato com a loja aponta que as quantias foram parceladas e pagas parte em dinheiro e parte em boletos.

A entrada foi de R$ 30 mil, mas não é possível saber a forma de quitação. O que se sabe é que, sem o salário que recebia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Queiroz, dizem os investigadores, teria uma renda oficial de cerca de R$ 11 mil mensais, recebidos por ser policial militar aposentado. Ou seja, a compra total teve valor cerca de cinco vezes maior do que os rendimentos dele.

Dez dias depois da compra, no dia 15 de julho, a defesa de Queiroz prestou informação semelhante ao MP-RJ. Juntou ao processo uma cópia de conta de luz, tendo como junho de 2019 o mês de referência. É apontado o mesmo endereço fornecido na loja de móveis: na Rua Frei Luiz Alevato.

O documento está anexado a um ofício da defesa de Queiroz. É uma resposta a uma cobrança feita pelo Ministério Público, que solicitou formalmente à defesa do ex-policial um endereço fixo, uma condição imposta pelos promotores para que a defesa tivesse acesso aos autos.

