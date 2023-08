Tecnologia iOS 17 muda botão de encerrar chamada no iPhone, da Apple

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Reposicionamento do botão "Encerrar" desperta críticas e curiosidade entre os usuários. (Foto: Divulgação)

O iOS 17, o sistema operacional da Apple, promete trazer diversas reformulações para o iPhone, iPad e Apple Watch. A nova versão irá mudar o local do botão “Encerrar chamada”: agora ele ficará no canto inferior direito da tela ao invés de estar centralizado.

Na parte central da tela, a Apple irá colocar o botão que permite transformar a chamada em FaceTime e o botão para abrir o teclado de discagem.

No iOS 16 e versões anteriores, o botão de encerramento da chamada do iPhone estava localizado na parte inferior da interface de chamada. Acima dele, havia duas fileiras separadas de botões para coisas como mudo, teclado, FaceTime, controles de áudio e outros.

No iOS 17, a Apple reformulou essa interface para deslocar tudo para o terço inferior da tela. Isso significa que o botão “Encerrar” foi misturado com outros botões de controle de áudio, FaceTime, mudo, adicionar chamadas e o teclado numérico. O botão “Encerrar” não está mais isolado, centralizado na parte inferior da tela. Em vez disso, ele está localizado no canto inferior direito da interface.

Uma das maiores novidades é algo chamado Contact Posters, que exibe imagens em tela cheia da pessoa com quem você está conversando ao telefone. Para exibir a imagem em tela cheia e a arte, a Apple deslocou os botões para baixo. Isso é verdade mesmo que a pessoa com quem você está falando não tenha um Contact Poster configurado.

Avaliações

A nova versão do iOS foi disponibilizada em sua fase beta para os desenvolvedores e acabou vazando para as redes sociais. A mudança gerou um debate nas redes sociais entre usuários que aprovam e os que desaprovam as atualizações.

Um usuário publicou em sua conta na plataforma X (antigo Twitter) que utiliza a nova versão do iOS em seu Apple Watch e considera a nova atualização “irritante”.

Por outro lado, um perfil avaliou a modificação de forma positiva e classificou como “uma atualização bastante prazerosa”, escreveu.

Outras modificações que a nova versão do iOS irá permitir ao usuário são a transcrição de mensagens de voz, a personalização das chamadas de um iPhone para outro e o recurso “Chegou bem?”, que notifica algum contato de emergência quando você chega ao seu destino, como a sua casa, por exemplo.

A empresa anunciou que o iOS 17 chegará para os consumidores de forma definitiva em setembro. O novo sistema será compatível a partir do iPhone XS e posteriores. Os modelos mais antigos do aparelho como o X, 8, 7, 6, e SE de 1° geração não poderão ser atualizados.

