Rio Grande do Sul IPE Prev cria grupo de trabalho para tratar da contratação emergencial de servidores

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

O IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) constituiu um GT (grupo de trabalho) com a finalidade de apresentar as medidas necessárias à contratação emergencial de servidores, nos termos da Lei 15.475, de 9 de abril de 2020. A decisão partiu do presidente da autarquia, José Guilherme Kliemann, mediante a Portaria Nº 34, publicada na quarta-feira (15) no Diário Oficial do Estado.

O GT, coordenado pelo diretor de Administração e Finanças, José Carlos Ferreira da Silva, é composto pela coordenadora setorial da PGE (Procuradoria-Geral do Estado) na autarquia, Ana Tópor Beck, pela gerente de Recursos Humanos, Alessandra Batista da Silva, pela chefe de Gabinete, Martha Bins Voigt, pelo coordenador de Serviço de Compras e Contratos, Márcio Brasil Pesce, pela analista em Previdência e Saúde e assessora da diretoria de Benefícios, Mônica de Matos Alves, e pela assessora da Presidência, Shana Nazário Bossoni, que vai secretariar os trabalhos do GT.

No prazo de dez dias da publicação da portaria, o GT deverá apresentar o planejamento e o cronograma do processo seletivo para a contratação emergencial de servidores para o IPE Prev, podendo solicitar prorrogação, com a apresentação de justificativa ou plano de trabalho para a continuidade de suas atividades. A participação no GT será considerada como serviço de relevante interesse público não remunerado.

