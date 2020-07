Rio Grande do Sul IPE Prev mantém suspensão de serviços presenciais em razão da pandemia de coronavírus

O novo prazo da suspensão dos serviços será reavaliado até o final deste mês Foto: Divulgação

A suspensão dos serviços de protocolo, visitas de assistentes sociais, fornecimento de certidões de habilitação e de vínculo, oitivas de sindicâncias e fornecimento de cópias de processos e de documentos do IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) foi prorrogada até 31 de julho.

A medida está na Instrução Normativa nº 11, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13). O novo prazo da suspensão dos serviços será reavaliado até o final deste mês.

O atendimento presencial na instituição foi suspenso durante 120 dias, a partir de 18 de março 2020, conforme a Instrução Normativa Conjunta nº 2, devido à pandemia do coronavírus. Em razão da suspensão, foi viabilizada a prestação de serviços aos segurados e pensionistas do IPE Prev por meio digital.

