Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Os casos foram confirmados em 39 unidades frigoríficas do RS Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O MPT-RS (Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul) informou que aumentou para 6.202 o número de trabalhadores infectados pelo novo coronavírus em frigoríficos localizados no Estado.

Os casos foram confirmados em 39 unidades frigoríficas, que empregam 35.850 pessoas, em 29 municípios gaúchos: Arroio do Meio, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Encantado, Farroupilha, Garibaldi, Lajeado, Marau, Miraguaí, Montenegro, Morro Reuter, Nova Araçá, Osório, Passo Fundo, Poço das Antas, Presidente Lucena, Santa Maria, Santa Rosa, São Gabriel, São Sebastião do Caí, Seberi, Serafina Corrêa, Tapejara, Teutônia, Três Passos, Trindade do Sul, Vila Lângaro e Westfália.

Cinco trabalhadores desses frigoríficos e 12 pessoas que mantiveram contato com eles morreram devido à doença. Quatorze unidades registram mais de cem casos em cada uma.

