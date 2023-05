Rio Grande do Sul IPE Saúde amplia a sua equipe de atendimento por telefone

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Instituto também responde aos segurados de forma presencial e pela internet. (Foto: Arquivo/Ipergs)

A inclusão de seis novos servidores ampliou para 30 o número de integrantes da equipe de atendimento telefônico do IPE Saúde. O objetivo é reduzir o tempo de espera – e os índices de desistência – por resposta para pedidos de informação e outras demandas de segurados que recorrem a esse tipo de serviço para solucionar as suas dúvidas.

Os novos integrantes foram treinados para manter esse processo de melhoria. Conforme o governo do Estado, três deles atuarão no turno da manhã e os outros três à tarde, totalizando assim 15 servidores por turno, além do supervisor da equipe.

Todos os serviços também são disponibilizados na modalidade digital, por meio do Portal do Segurado. Outra opção é o atendimento presencial na sede em Porto Alegre ou nas unidades do Interior, por meio do Programa Facilitadores ou nas agências Tudo Fácil. Os detalhes estão no site ipesaude.rs.gov.br.

Estatística

Desde maio do ano passado, quando foi implantada a Central de Atendimento, os dados demonstram aumento no número de chamadas e diminuição no tempo para ser atendido. Antes, os atendimentos demoravam em média inacreditáveis 34 minutos, tem que hoje é de 2 minutos e 5 segundos – 45% das ligações são atendidas em menos de 30 segundos.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o IPE Saúde realizou quase 60 mil atendimentos por esse canal – em média, cerca de 15 mil por mês. O atendimento pela central telefônica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no número (51) 3288-1550.

(Marcello Campos)

