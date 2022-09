Rio Grande do Sul IPE Saúde amplia número de atendimentos em todos os canais

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

O tempo de espera do atendimento telefônico também caiu. Antes, duravam em média 34 minutos e, hoje, 5 minutos e 23 segundos

A capacidade de atendimento telefônico aos segurados do IPE Saúde teve um aumento de 83% entre julho e agosto, passando de 7.680 para 14.081. Ainda por esse canal, durante o ano, foi registrada uma redução no tempo de espera. Em maio, os atendimentos duravam 34 minutos, em média, e hoje, 5 minutos e 23 segundos.

Os resultados são fruto da contratação de 12 novos profissionais e um supervisor para a equipe de telefonia, totalizando 25 profissionais no setor. Além disso, foram nomeados servidores aprovados em concurso público, e boa parte passou a atuar no atendimento ao público.

Atendimento digital

Outro canal que já demonstra evolução é o atendimento digital feito pelo site, plataforma em que o segurado consegue solicitar 100% das demandas de maneira online. De janeiro a agosto deste ano, foram prestados 141.679 atendimentos pelo site, número 30,74% maior do que em todo período de 2021, quando houve 108.361 atendimentos dessa forma.

Seguindo a mesma linha dos canais telefônico e digital, a modalidade de atendimento presencial realizado na sede do IPE Saúde, em Porto Alegre, também ampliou suas estatísticas nos últimos meses. Em maio, foram 618, e em agosto, mais do que triplicou, sendo registrados 1.899 segurados atendidos.

Atendimento no interior

O IPE Saúde tem aumentado a abrangência do atendimento no interior do Estado, através do Programa Facilitadores. Os postos de atendimento, estabelecidos em parceria com prefeituras já estão presentes em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com 59 unidades. Outras 10 estão em fase de implementação. O IPE Saúde também conta com atendimento em três postos em operações do Tudo Fácil em Caxias do Sul, Lajeado e Rio Grande.

Para consultar os endereços e horários dos diferentes postos de atendimento, verifique a área do Programa Facilitadores do IPE Saúde, clicando aqui.

