Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

IPE Saúde atua na assistência de mais de 1 milhão de segurados. Foto: Ascom IPE Saúde IPE Saúde atua na assistência de mais de 1 milhão de segurados. (Foto: Ascom IPE Saúde) Foto: Ascom IPE Saúde

Nos últimos seis meses, o IPE Saúde credenciou 232 novos profissionais para atendimento aos seus usuários. Deste total, 109 atenderão em Porto Alegre e 123, no interior do Estado. Entre os médicos, houve a inclusão de 34 especialidades diversas. Além disso, passam a integrar o guia de serviços do plano quatro novos fornecedores de órteses e próteses, sete clínicas de serviços, nove laboratórios de análises, nove centros clínicos de exames, seis extensões de contratos hospitalares e um novo contrato global hospitalar.

Com mais essa investida na ampliação da rede credenciada, os usuários do IPE Saúde passam a contar com 9.786 prestadores de serviços assistenciais em todo o Estado.

O instituto atua na assistência de mais de 1 milhão de segurados. O presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, relata que há um aumento na procura de médicos e estabelecimentos de saúde interessados em se credenciar ao sistema. Isto se deve aos ajustes gerenciais, operacionais e financeiros que, desde o processo de especialização da autarquia, estão em curso.

A partir de dezembro de 2020, o instituto resgatou o pagamento em dia de quatro dos cinco grupos de contas assistenciais. As internações hospitalares e os serviços complementares passaram a ser pagos em 60 dias após o lançamento das faturas pelos hospitais e clínicas – prazo compatível com o praticado pelas operadoras privadas. Além disso, os pronto atendimentos são pagos em 30 dias, e os honorários por consultas médicas são quitados em até 15 dias após a cobrança.

“Estamos vendo cada vez mais profissionais interessados em atender pelo IPE Saúde. Isto evidencia a relevância de nossos números e recuperação da imagem e a credibilidade do instituto” salienta Almeida.

Para consultar os profissionais e serviços disponíveis pela rede credenciada do IPE Saúde, basta acessar o guia médico, no site do instituto (www.ipesaude.rs.gov.br).

