Rio Grande do Sul IPE Saúde oferece aos gaúchos consultas gratuitas com urologistas durante a campanha “Novembro Azul”

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

A ação poderá beneficiar diretamente cerca de 175 mil segurados

Os usuários do IPE Saúde com 50 anos ou mais contam com um diferencial neste mês: as consultas com urologista terão isenção da coparticipação. A ação integra o Novembro Azul, em uma campanha que busca a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância de cuidados integrais com a saúde do homem. Para quem se enquadra nos critérios elencados, basta procurar um médico credenciado da rede IPE Saúde – a isenção é garantida automaticamente (válido uma consulta por pessoa).

A campanha é realizada pelo segundo ano consecutivo – em sua primeira edição, em 2021, houve um aumento total de 14% nas consultas realizadas entre homens de 50 anos ou mais ao ano em comparação com o ano de 2020. Considerando apenas o mês de novembro, houve uma ampliação de 8% na quantidade de consultas realizadas em 2021 em relação ao mesmo mês em 2020. A expectativa é de manutenção da tendência de crescimento nesta edição: espera-se que sejam realizadas 5.412 consultas no mês para o público-alvo.

A ideia é incentivar a procura por profissionais e cuidados com a saúde com regularidade, ao longo de todo ano, para otimização da prevenção relacionada às doenças masculinas, em especial ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Veja como proceder para realizar as consultas gratuitas:

— É necessário ter IPE Saúde ativo e idade a partir dos 50 anos.

— Agendar consulta no mês de novembro, na especialidade de Urologia.

— Para buscar médicos e laboratórios credenciados ao IPE Saúde, basta acessar o Guia Médico, neste link.

Câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento.

Contudo, o Instituto Nacional de Câncer não recomenda a realização de exames de rotina com essa finalidade. Caso os homens busquem ativamente o rastreamento desse tipo de tumor, é recomendado que sejam esclarecidos sobre os riscos envolvidos e sobre a possível ausência de benefícios desses exames feitos como rotina. Já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados no tratamento e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como:

— Dificuldade para urinar

— Diminuição do jato de urina

— Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite

— Sangue na urina

Na maior parte das vezes, esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que eles sejam investigados por um médico.

O câncer de próstata é detectado pelo toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA (antígeno prostático específico). No entanto, nenhum dos dois exames tem 100% de precisão, e por isso podem ser necessários exames complementares.

