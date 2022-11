Rio Grande do Sul Avançam os serviços na alça de acesso a Caxias do Sul na ERS-122

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sistemas de drenagem (sarjetas) estão sendo colocados ao lado da estrutura viária. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas e pedestres que circulam pela Serra Gaúcha para as intervenções na alça que fará a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. Nesta semana, as equipes de trabalho executam a colocação de sarjetas – sistemas de drenagem que ficarão anexados ao lado da estrutura viária.

De acordo com o diretor presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras estão na fase final de conclusão e irão contemplar toda a infraestrutura logística da região serrana. “Já finalizamos a importante etapa de pavimentação asfáltica no trecho. Nesse momento, estamos realizando ajustes técnicos que envolvem a drenagem pluvial e, por fim, faremos a pintura e a sinalização horizontal e vertical da alça e arredores”, destaca o dirigente.

A obra representará um elo entre os municípios de Ipê, Antônio Prado e Flores da Cunha a Caxias do Sul e será utilizada pelas pessoas que seguem viagem em direção a Farroupilha, Bento Gonçalves e Região Metropolitana de Porto Alegre. O investimento é de R$ 1,5 milhão.

Em razão das intervenções, a EGR alerta os condutores para que tenham prudência e respeitem as sinalizações da rodovia e os limites de velocidade estipulados ao longo do trecho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul