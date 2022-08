Porto Alegre IPTU 2023: contribuintes terão novas opções de descontos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

O desconto fixo do calendário, por antecipação, será definido até o fim deste ano Foto: Luciano Lanes/PMPA O desconto fixo do calendário, por antecipação, será definido até o fim deste ano. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Os contribuintes pessoas físicas de Porto Alegre poderão ter descontos adicionais de até 6% no pagamento à vista do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2023.

O índice inclui 3% se o imóvel não possuir dívidas e outros 3% que poderão ser somados ao solicitar notas fiscais de serviços (NFSE) com inclusão do CPF. Já o desconto fixo do calendário, por antecipação, será definido até o fim deste ano.

No programa apresentado pela prefeitura no dia 2 deste mês, também está previsto desconto de 4% para pessoas jurídicas proprietárias de imóveis sem pendências com o município. A opção também é válida somente para pagamento em cota única.

Onde é possível solicitar notas fiscais de serviços:

– Academias, salões de beleza e estacionamentos.

– Clínicas médicas, odontológicas e de vacinação, laboratórios de análises clínicas e de imagens.

– Escolas, universidades, cursos de idiomas, danças e esportes.

– Oficinas mecânicas, instalação e manutenção de ar-condicionado.

– Contratação de projetos, serviços de engenharia, decoração, jardinagem.

– Hotéis, cinemas, teatros, shows, feiras, casas de festas, congressos, serviços de fotografia.

– Escritórios contábeis e jurídicos, entre outros.

As notas válidas para participar vão de 1º de novembro de 2021 a 30 de outubro de 2022.

Se o imóvel estiver vinculado a mais de um proprietário, os descontos serão atribuídos ao nome que constar como nível 1 no cadastro imobiliário.

No site do IPTU, os contribuintes poderão consultar o percentual que será aplicado ao seu CPF/CNPJ se optarem pelo pagamento em cota única do IPTU 2023.

