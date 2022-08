Dicas de O Sul Sócio decano do Iargs lança dois livros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Lançamento ocorrerá na OAB/RS Cubo Foto: Divulgação Lançamento ocorrerá na OAB/RS Cubo, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O sócio decano do Iargs (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), Dr. Hélio Faraco de Azevedo, de 93 anos – dos quais há 66 anos é associado do Instituto –, lançará, no dia 15 deste mês, os livros “Reminiscências de um Velho Advogado” e “Tempus Fugit”.

O lançamento das obras ocorrerá na comemoração do Mês da Advocacia, a partir das 17h, na OAB/RS Cubo, em Porto Alegre. Segundo Dr. Hélio, que neste ano comemora 70 anos de advocacia, “Tempus Fugit” é um livro técnico, porém, ao alcance de todos no entendimento. Versa sobre interpretação constitucional, democracia, representatividade, iniciativa popular, direito adquirido, competência do Supremo Tribunal Federal e poder limitado dos magistrados.

“É um livro duro, atual, crítico, mas respeitoso”, explicou o advogado, observando que a obra também enfrenta problemas atuais e indica soluções. É prefaciado pelo ministro Gelson de Azevedo.

Já “Reminiscências de um Velho Advogado” conta histórias vividas pelo autor ao longo de sete décadas de exercício da advocacia. “São ocorrências felizes, tristes, jocosas, mas verdadeiras. Ensinam a vida do advogado como ela é”, resumiu Dr. Hélio. A obra é prefaciada pelo advogado Fernando Malheiros.

