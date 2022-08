Rio Grande do Sul Motoristas devem redobrar a atenção na ERS-122, em Caxias do Sul, devido a obras na rodovia

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

As obras são realizadas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) Foto: Divulgação As obras são realizadas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os motoristas que trafegam pela ERS-122 devem redobrar a atenção ao circularem pelo quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, devido a obras no trecho.

Nesta semana, a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) realiza escavações no terreno às margens da estrada para a implantação de uma rede de drenagem. O trabalho integra as obras de construção de uma alça de acesso.

“Além dessa intervenção, outras 24 frentes de trabalho estarão em 14 rodovias administradas pela EGR nesta semana. Os serviços incluem obras de construção de rotatórias, operação tapa-buracos, reparos localizados, manutenção no pavimento, conservação, roçada e limpeza de margens”, informou o governo gaúcho.

Em função da presença de trabalhadores e máquinas na pista, pode haver bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

