Mundo Irã diz ter atingido prédio ligado ao governo de Israel em ataque a Haifa; israelenses não confirmam

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Bombardeio ocorreu após Exército israelense ter dito que vai 'aprofundar' bombardeios no Irã. (Foto: Reprodução/AFP)

O Irã afirmou ter feito um ataque a um prédio do governo israelense em Haifa, cidade portuária no norte de Israel, nessa sexta-feira (20), segundo informações da TV iraniana “Nournews”, ligada ao regime de Ali Khamenei.

“No ataque de mísseis ocorrido há poucos minutos em Haifa, um prédio que abriga um dos órgãos sensíveis do governo israelense foi atingido”, afirmou a TV.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que utilizou mísseis balísticos e drones no ataque desta sexta-feira e teve como alvo instalações militares, indústrias da Defesa israelense e centros de comando israelenses.

O ataque a Haifa ocorreu ao mesmo tempo de bombardeios contra outras regiões de Israel. Explosões também foram ouvidas sobre a capital israelense, Tel Aviv, e Jerusalém, segundo a agência de notícias Reuters. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas em todo o país, segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom.

A prefeita de Haifa afirmou ao jornal americano “The New York Times” que prédios próximos ao principal porto da cidade foram atingidos. O ataque ocorreu na vizinhança do prédio do Ministério do Interior israelense, segundo geolocalização feita a partir de vídeos do ataque que circulam nas redes sociais.

A imprensa israelense afirmou que explosões em Haifa teriam acontecido por conta de uma falha nos sistemas de defesa aérea locais, que não conseguiram interceptar os mísseis iranianos.

O governo e o Ministério do Interior de Israel afirmaram que uma mesquita foi atingida pelo ataque iraniano, e religiosos que estavam no local ficaram feridos, segundo o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, sem afirmar quantos. Segundo vídeo divulgado no perfil oficial no X, a mesquita está localizada na vizinhança ao prédio do Ministério do Interior.

O ataque iraniano ocorre ao mesmo tempo que Israel lança uma nova onda de bombardeios nas regiões oeste e central do Irã. Mais cedo, o Exército israelense afirmou que irá “aprofundar” os bombardeios no país rival, e o ministro da Defesa, Israel Katz, pediu às Forças Armadas ataques a “símbolos do regime iraniano”.

Israel promete mais ataques

O porta-voz do Exército de Israel informou nesta sexta-feira (20) que o país vai “aprofundar” os ataques contra o Irã. Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, o foco são ataques aos “símbolos do regime” do aiatolá Ali Khamenei, com o objetivo de desestabilizá-lo.

Katz já havia ordenado, ainda pela manhã, que o Exército intensificasse os ataques contra o Irã e atingisse “todos os símbolos do regime” iraniano.

Em nova declaração, dada à tarde no horário local, o ministro reiterou que os ataques aéreos têm como objetivo desestabilizar o governo do Irã. “Continuamos a intensificar os ataques contra a ameaça nuclear iraniana, em todos os seus componentes”, disse Israel Katz.

A ordem ocorre um dia após Katz afirmar que o líder supremo iraniano “não merece mais viver”, em resposta ao ataque ao hospital Soroka, no sul de Israel.

