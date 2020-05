O novo primeiro-ministro do Iraque é Mustafá al Kazimi, ex-chefe dos serviços de Inteligência. Ele obteve na noite de quarta-feira (6) o voto de confiança do Parlamento do país para seu novo governo, que deve pôr fim a cinco meses de crise política em um país já afetado pela crise econômica. Dos 329 legisladores, apenas 255 estiveram presentes para votar.