Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Duas mulheres residentes em Belfast fizeram história nesta terça-feira (11), tornando-se o primeiro casal do mesmo sexo a se casar na Irlanda do Norte, após uma mudança histórica na lei no ano passado. Robyn Peoples, 26 anos, e Sharni Edwards, 27, casaram-se em uma cerimônia em Carrickfergus, depois que a nova legislação entrou em vigor na segunda-feira.

