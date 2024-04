Mundo Israel admite ter matado e enterrado dois palestinos com uma escavadeira

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Canal de comunicação publicou vídeo que supostamente mostra o incidente no centro de Gaza Foto: Reprodução Vídeo da rede Al Jazeera mostra execução de dois palestinos por forças israelenses em Gaza. (Foto: Reprodução/Al Jazeera) Foto: Reprodução

As FDI (Forças de Defesa de Israel) admitiram ter matado dois homens palestinos e enterrado seus corpos com uma escavadeira depois que o canal de comunicação Al Jazeera publicou um vídeo que supostamente mostrava o incidente na última quarta-feira (27).

Os homens se aproximaram de sua “área operacional” no centro de Gaza “de maneira suspeita” e não responderam a um tiro de advertência, disse a FDI em um comunicado à CNN. Os israelenses os mataram e destruíram seus corpos, temendo que carregassem explosivos, disse.

No vídeo, filmado à distância e com uma edição pesada, dois homens são vistos caminhando ao longo de uma praia em Gaza, separados um do outro; ambos parecem estar agitando bandeiras brancas, para simbolizar a rendição, enquanto se aproximam cautelosamente de um grupo de soldados israelenses.

O vídeo mostra um homem caminhando em direção aos soldados com as mãos no ar. Ele desaparece de vista atrás de areia e concreto. Não fica claro o que acontece com ele em seguida.

O segundo homem se afasta dos soldados. Enquanto se afasta apressadamente da câmera, ele é visto sendo seguido por um veículo blindado israelense. De repente, ele cai na areia, aparentemente baleado.

O vídeo então corta para outro ângulo, um local que a CNN não conseguiu localizar geograficamente, onde uma escavadeira militar israelense é vista enterrando sem cerimônia dois corpos na areia e em detritos. Não está claro se os corpos mostrados na segunda metade do filme são os dois homens que foram filmados no início da sequência.

A Al Jazeera afirma que os corpos são dos mesmos homens e que a “escavadeira gigante remove os dois corpos e os enterra na areia e no lixo”. Os soldados israelenses tentam esconder as execuções. O canal de comunicação disse que o incidente aconteceu perto da Al Rasheed Street, no centro de Gaza. A CNN localizou geograficamente o vídeo e confirmou que ele mostrava o incidente na praia.

Evidências visuais adicionais — imagens de satélite e vídeos — mostram que veículos militares israelenses de engenharia, como escavadeiras, foram posicionados no local.

O vídeo editado “representa dois incidentes diferentes”, disse a FDI. “O primeiro incidente ocorreu na parte sul do corredor. Depois que o suspeito não respondeu a um tiro de advertência, a (força) atirou em sua direção e ele foi baleado e levemente ferido”, disse a Defesa, acrescentando que ele foi liberado após receber tratamento médico e ser interrogado.

O FDI também afirmou que o segundo incidente ocorreu na parte norte do corredor e os dois suspeitos foram alvejados depois de se aproximarem das forças israelenses “de maneira suspeita”.

“Dois suspeitos com bolsas nas costas observaram nossas forças e se aproximaram delas de maneira suspeita. Depois de não responderem a um tiro de advertência, as forças conduziram fogo real contra eles, o que resultou em sua morte. Os corpos foram removidos da área usando a ferramenta documentada por medo de que houvesse explosivos nos suspeitos e risco para as forças”, disse a FDI.

