Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Israel tem dito às pessoas para deixarem a área, pois promete aniquilar o Hamas de uma vez por todas. Foto: Reprodução Israel tem dito às pessoas para deixarem a área, pois promete aniquilar o Hamas de uma vez por todas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (2), que cercou a Cidade de Gaza, uma semana após ter iniciado as operações terrestres na Faixa de Gaza, território governado pelo grupo Hamas.

“Nossos soldados acabaram de cercar a Cidade de Gaza, centro da organização terrorista Hamas”, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari.

Israel tem dito às pessoas para deixarem a área, pois promete aniquilar o Hamas de uma vez por todas.

“Estamos às portas da Cidade de Gaza”, disse o comandante militar israelense, general de brigada Itzik Cohen.

Localizada ao norte da Faixa de Gaza, a Cidade de Gaza tem uma população estimada de 749 mil pessoas, segundo dados do Palestinian Central Bureau of Statistics. A densidade populacional é uma das maiores da região, com mais de 9 mil pessoas por km².

É na Cidade de Gaza que está localizado o hospital Ahli-Arab, onde ocorreu a explosão que matou centenas de pessoas. Além de atender civis feridos na guerra, o edifício abrigava muitas pessoas que não tinham onde dormir.

A Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos informou que seus abrigos em Gaza estão superlotados. De acordo com o órgão, cerca de 690 mil pessoas que foram retiradas de suas casas por conta da guerra entre Israel e Hamas estão alojadas em 149 instalações na região.

O número é cerca de quatro vezes maior do que a capacidade projetada dos abrigos e, segundo a ONU, as condições de superlotação continuam a criar problemas de saúde e proteção para essas pessoas.

Mais de 10,4 mil pessoas já morreram desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro, de acordo com dados divulgados pelas autoridades de saúde de ambos os lados.

Entre as vítimas, estão 8,92 mil palestinos mortos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia por militares israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo Hamas. O órgão informou que mais de 22 mil palestinos estão feridos e cerca de 2 mil pessoas encontram-se desaparecidas.

O governo de Israel ainda não divulgou informações oficiais sobre o número de vítimas israelenses no conflito. No entanto, a imprensa do país relatou mais de 1,53 mil óbitos desde o começo da guerra.

