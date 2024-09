Geral Israel descobre “manual” do Hamas que mostra a estratégia de batalha do grupo em túneis

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Funcionários israelenses passaram anos procurando e desmontando túneis que o Hamas poderia usar para invadir Israel. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O manual do grupo terrorista Hamas para combate subterrâneo descreve, em detalhes meticulosos, como navegar na escuridão, mover-se furtivamente sob Gaza e disparar armas automáticas em espaços confinados para máxima letalidade. Os comandantes de campo foram instruídos até mesmo a cronometrar quanto tempo levava para seus combatentes se deslocarem entre vários pontos por baixo do enclave.

Datado de 2019, o documento foi apreendido pelas forças israelenses e analisado pelo jornal The New York Times. Ele fazia parte de um esforço de anos do Hamas – muito antes do ataque sem precedentes de 7 de outubro, que desencadeou a guerra atual – para construir uma operação militar subterrânea que pudesse suportar ataques prolongados e desacelerar as forças terrestres de Israel dentro dos túneis escuros.

Um ano antes de atacar o território israelense, Yahya Sinwar, o líder do Hamas na Faixa de Gaza e anunciado como líder político do grupo, aprovou o gasto de R$ 1,2 milhão para instalar portas blindadas para proteger a rede de túneis do grupo contra ataques. O documento de aprovação dizia que os comandantes do grupo tinham analisado os túneis sob Gaza e identificado locais críticos no subsolo e na superfície que precisavam de fortificação.

Funcionários israelenses passaram anos procurando e desmontando túneis que o Hamas poderia usar para invadir Israel, mas avaliar a rede subterrânea dentro de Gaza não era uma prioridade, segundo uma autoridade graduada do país, porque uma guerra em grande escala na região parecia improvável. Enquanto isso, porém, o Hamas se preparava exatamente para esse confronto.

O manual de combate subterrâneo contém instruções sobre como camuflar entradas de túneis, localizá-las com bússolas ou GPS, entrar rapidamente e se mover com eficiência. Somados às entrevistas com especialistas e comandantes de Israel, os registros ajudam a explicar por que o Exército israelense tem tido dificuldade em alcançar seu objetivo de desmantelar o Hamas. Se não fossem os túneis, dizem, o grupo terrorista teria tido poucas chances contra as forças do Estado judeu, muito superior.

“Enquanto se move na escuridão dentro do túnel, o combatente precisa de óculos de visão noturna equipados com infravermelho”, explica o documento, originalmente escrito em árabe. As armas devem ser automáticas e disparadas a partir do ombro. “Este tipo de disparo é eficaz porque o túnel é estreito, então os tiros são direcionados para áreas fatais na parte superior do corpo humano.”

Embora israelenses já soubessem, antes da guerra, que o Hamas tinha uma grande rede de túneis, ela provou ser mais sofisticada e extensa do que eles imaginavam. No início do conflito atual, a estimativa era a de que a rede se estendia por cerca de 400 quilômetros. Agora, acreditam que as construções podem ter o dobro desse tamanho – e continuam a descobrir novos túneis. Apenas na semana passada, o Exército israelense resgatou um cidadão árabe beduíno de Israel que foi encontrado num desses locais, e outros seis reféns foram achados mortos em outro túnel.

Os registros mostram como ambos os lados tiveram que adaptar suas táticas na guerra. Assim como Tel Aviv subestimou os túneis, o Hamas se preparou para batalhas subterrâneas que não se concretizaram. O Exército israelense esteve relutante, especialmente no início da guerra, em enviar tropas para o subsolo, onde poderiam entrar em combates. O grupo terrorista tem feito emboscadas para soldados perto das entradas dos túneis, evitando confrontos diretos.

Isso deixou o Hamas com mais abertura para usar os túneis para lançar ataques aéreos, esconder-se das forças israelenses e detonar explosivos usando acionadores remotos e câmeras escondidas, de acordo com militares israelenses e com uma revisão de fotos e vídeos do campo de batalha. Essas manobras têm desacelerado o ataque de Israel, embora seu Exército ainda tenha dizimado fileiras do grupo, expulsando terroristas dos locais que investiram tanto para construir. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/israel-descobre-manual-do-hamas-que-mostra-a-estrategia-de-batalha-do-grupo-em-tuneis/

Israel descobre “manual” do Hamas que mostra a estratégia de batalha do grupo em túneis

2024-09-03