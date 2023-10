Os governos egípcio e israelense chegaram neste sábado (14) a um acordo para abrir temporariamente as fronteiras entre o Sul de Gaza e o Egito.

O acerto permite a criação de um corredor para a saída de estrangeiros que estão na Faixa de Gaza, entre eles um grupo de brasileiros. A saída, de acordo com as negociações, será feita por Rafah, na Península do Sinai, no Nordeste do Egito.

A fronteira entre o país e a Faixa de Gaza está fechada desde o início da guerra entre Hamas e Israel. Normalmente, apenas em casos extremos, como emergências de saúde, o governo egípcio permite que pessoas cruzem a fronteira em direção a Rafah.