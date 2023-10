Rio Grande do Sul Chuva retorna ao Rio Grande do Sul nos próximos dias

14 de outubro de 2023

Nesta segunda e na terça, pode chover a qualquer hora do dia em Porto Alegre

Depois do ingresso de uma massa de ar seco que afastou a nebulosidade e manteve o tempo firme na sexta-feira (13) e neste sábado (14) em todo o Rio Grande do Sul, com declínio das temperaturas, a chuva volta ao Estado nos próximos dias, podendo ser intensa em algumas regiões.

Neste domingo (15), a entrada de ar quente e úmido favorece a elevação das temperaturas e a maior variação de nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e noite, principalmente na Metade Norte, aponta um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS.

Entre segunda (16) e quarta-feira (18), a presença de uma área de baixa pressão no continente e uma frente fria no oceano mantêm a nebulosidade e as pancadas de chuva na maioria das regiões, com temperaturas amenas. As maiores precipitações devem ocorrer no Alto Uruguai, Planalto, Campos de Cima da Serra, Nordeste e Litoral Norte.

Porto Alegre

Na Capital gaúcha, o sol predomina neste domingo, com temperaturas entre 13°C e 26°C, segundo a Climatempo. Nesta segunda, haverá sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam entre 17°C e 26°C.

Na terça, também pode chover a qualquer momento, como mínima de 15°C e máxima de 23°C. Na quarta, o tempo seco retorna, com temperatura mínima de 12°C e máxima de 21°C.

