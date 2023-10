Rio Grande do Sul Gramado terá aquário gigante

Por Marcelo Warth | 14 de outubro de 2023

Nova atração turística terá um volume de água de aproximadamente 2,5 milhões de litros. (Foto: Divulgação)

A cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, terá mais uma atração turística a partir do ano que vem: um aquário gigante. Com investimento previsto de mais de R$ 80 milhões, as obras para a construção da estrutura devem iniciar ainda neste ano.

Focado na sustentabilidade do meio ambiente e na preservação de animais, o Gramado Aquarium será montado em um terreno de 100 mil metros quadrados, ocupando 6% da área, e contará com 40 recintos, mais de 500 espécies de peixes e um volume de água de aproximadamente 2,5 milhões de litros.

A nova atração vai gerar 200 empregos. Conforme o CEO do Gramado Aquarium, Rodrigo Prado, esse será o primeiro aquário do grupo no Rio Grande do Sul. Ele destacou que o empreendimento desempenha um papel crucial na conservação da biodiversidade.

De acordo com o CEO do Grupo Oceanic, Kiko Buerger, “o público encontrará um parque com uma arquitetura diferenciada, onde a natureza é a protagonista e extremamente valorizada”.

Já o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, disse que “é uma alegria muito grande receber um investimento dessa magnitude”, ao destacar o potencial turístico da cidade.

