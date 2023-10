Mundo Eclipse solar poderá ser visto em todo o Brasil no próximo sábado

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Em Porto Alegre, o melhor horário para observar o fenômeno será às 16h47min Foto: Freepik Em Porto Alegre, o melhor horário para observar o fenômeno será às 16h47min. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

No próximo sábado (14), um eclipse solar poderá ser visto em todo o Brasil. Em alguns locais do Norte e Nordeste, o fenômeno terá visibilidade anular — como uma espécie de “anel de fogo” decorrente da posição entre Lua, Terra e Sol.

Moradores de cidades do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco poderão apreciar o eclipse anular. No restante do País, o fenômeno será visível como parcial. Em Porto Alegre, o melhor horário para observar o eclipse será às 16h47min.

As únicas capitais que estão no caminho da anularidade são Natal (RN) e João Pessoa (PB). O último eclipse anular do sol aconteceu em junho de 2021, mas não pôde ser visto no Brasil. O próximo, após o de sábado, ocorrerá em 2 de outubro de 2024.

