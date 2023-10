Brasil Quarto avião com brasileiros resgatados em Israel chega ao Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Além dos brasileiros resgatados, dois cães e dois gatos estavam a bordo da aeronave Foto: FAB/Divulgação Além dos brasileiros resgatados, dois cães e dois gatos estavam a bordo da aeronave. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

O quarto avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com brasileiros resgatados em Israel pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (14).

Duzentas e sete pessoas, dois cães e dois gatos estavam a bordo da aeronave, modelo KC-30. O voo partiu de Tel Aviv e teve duração de aproximadamente 14 horas. A Operação Voltando em Paz, do governo federal, já trouxe mais de 700 brasileiros de volta ao País.

Neste domingo (15), outro avião KC-30 traz de volta ao Brasil mais cidadãos retirados de Israel em razão da guerra contra o Hamas. Além disso, uma aeronave modelo VC-2, disponibilizada pela Presidência da República, aguarda autorização para ir ao Egito resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

