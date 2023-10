Mundo Israel afirma que matou dois chefes do Hamas após ataque em Gaza

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um drone de Israel também matou “vários terroristas” que tentaram se infiltrar no território israelense a partir do Líbano Foto: Divulgação Um drone de Israel também matou “vários terroristas” que tentaram se infiltrar no território israelense a partir do Líbano, (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Forças de Defesa de Israel informaram neste sábado (14) que um ataque do país contra um quartel-general do Hamas matou o chefe da formação aérea do grupo, Murad Abu Murad, tratado como um dos líderes dos ataques no território israelense.

Segundo o Exército israelense, Murad “teve grande participação e dirigiu terroristas no massacre do último sábado”, que deixou ao menos 260 mortos na rave Universo Paralello, incluindo os brasileiros Karla Stelzer Mendes, Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer.

Além de Murad, as Forças Aéreas de Israel confirmaram a morte de Ali Kachi, outro chefe do Hamas, “que liderou um ataque terrorista nas comunidades próximas à Faixa de Gaza no último fim de semana”.

Um drone de Israel também matou “vários terroristas” que tentaram se infiltrar no território israelense a partir do Líbano, informaram as Forças de Defesa de Israel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-afirma-que-matou-dois-chefes-do-hamas-apos-ataque-em-gaza/

Israel afirma que matou dois chefes do Hamas após ataque em Gaza

2023-10-14