Segundo brasileiros que integram o grupo, eles foram informados de que poderiam entrar novamente nos veículos e começar a viagem, após uma nova autorização da embaixada do Brasil na Palestina. O embaixador Alessandro Candeas confirmou a informação.

Mais cedo, os brasileiros chegaram a colocar as bagagens nos ônibus, mas, por conta de relatos sobre novos bombardeios de Israel no trajeto, tiveram que voltar ao abrigo onde estavam.

Os brasileiros, que se encontravam na escola Rosary Sisters School, no Norte de Gaza, aguardam para embarcar no avião enviado pelo governo do Brasil para resgatá-los, que partirá do Egito.