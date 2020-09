Mundo Israel endurece o confinamento para conter a Covid-19

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Israel é o país com maior índice de contágio por Covid-19 no mundo nas últimas duas semanas Israel é o país com maior índice de contágio por Covid-19 no mundo nas últimas duas semanas. (Foto: Reprodução)

O governo de Israel anunciou, na quinta-feira (24), novas medidas para endurecer o confinamento no país para tentar conter o aumento contínuo do número de infectados pela Covid-19.

A partir desta sexta-feira (25), as sinagogas permanecem fechadas, exceto para o Yom Kippur (Dia do Perdão, celebrado no domingo à noite e na segunda-feira), e apenas os setores de trabalho considerados “essenciais” podem seguir funcionado.

Além disso, as manifestações e orações a céu aberto serão limitadas a 20 pessoas e a menos de um quilômetro de suas residências.

Israel é o país com maior índice de contágio por Covid-19 no mundo nas últimas duas semanas, com um aumento dos casos graves e hospitais lotados.

