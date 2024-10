Geral Israel mata líder do Hamas no Líbano

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

As Forças Armadas de Israel disseram que el-Amin foi "eliminado" junto de sua esposa e filhos durante um ataque nessa segunda na cidade de Tiro, no sul do Líbano. (Foto: Reprodução)

O líder do Hamas no Líbano foi morto em um ataque de Israel nessa segunda-feira (30). Segundo o próprio Hamas, Fateh Sherif Abu el-Amin liderava as operações do grupo terrorista no Líbano – o Hamas atua principalmente na Faixa de Gaza, onde foi fundado, mas também tem bases na Cisjordândia e no Líbano.

As Forças Armadas de Israel também confirmaram a morte e disseram que el-Amin foi “eliminado” junto de sua esposa e filhos durante um ataque nessa segunda na cidade de Tiro, no sul do Líbano, que vem sendo alvo de bombardeios israelenses desde a semana passada.

“Fatah Sharif Abu el-Amin, o líder do Hamas (…) no Líbano e membro da liderança do movimento no exterior, foi morto em um bombardeio contra sua casa, na zona rural de Al Bass, Sul do Líbano”, disse o Hamas em comunicado.

O bombardeio que matou al-Amin que teve como alvo sua residência, que fica em um campo de refugiados palestinos em Tiro. Segundo disseram moradores da cidade à agência de notícias Reuters, o ataque atingiu o andar superior de um prédio residencial.

O governo do Líbano ainda não havia informado se houve outras vítimas.

Segundo as Forças Armadas de Israel, o chefe do Hamas no Líbano era responsável por coordenar as atividades do grupo terrorista no país com operativos do Hezbollah. Al-Amin, ainda de acordo com Israel, também vinha recrutando soldados e adquirindo armas para que o Hamas também passasse a atuar no Líbano.

Operação terrestre

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram que iniciaram uma operação limitada por terra contra alvos do grupo extremista Hezbollah no Líbano. A ação foi iniciada na madrugada desta terça-feira (1º), pelo horário local — noite dessa segunda-feira (30), no Brasil.

Israel e Hezbollah vêm trocando ataques desde outubro de 2023, quando o grupo extremista baseado no Líbano lançou foguetes contra o território israelense em solidaridade aos terroristas do Hamas e à guerra na Faixa de Gaza.

A tensão na região escalou nos últimos dias, com bombardeios de Israel contra alvos do Hezbollah em vários pontos do Líbano, incluindo a capital Beirute. Um dos ataques provocou a morte do chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah, na sexta-feira (27).

Moradores de cidades libanesas relataram bombardeio intenso na fronteira com Israel, além do som de helicópteros e drones sobrevoando a área.

Segundo a agência Reuters, a mídia local afirmou que um dos ataques atingiu um edifício de um campo de refugiados palestinos no sul do Líbano. Uma fonte afirmou que o alvo era Mounir Maqdah, integrante do braço armado do Fatah — grupo político que controla a Cisjordânia e está à frente da Autoridade Palestina. O estado de saúde dele é desconhecido.

Em comunicado, os militares israelenses afirmaram que os alvos da operação terrestre estão ligados a alvos do Hezbollah que ficam próximos da região da fronteira com Israel. As IDF afirmaram que os pontos representavam uma ameaça imediata ao país. As informações são do portal de notícias G1.

