Mundo Israel ordena evacuação de 28 vilas na região fronteira com o Líbano

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Israel e Hezbollah trocaram ataques no domingo (15); confronto acontece em meio à guerra do país contra o grupo radical islâmico Hamas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O governo israelense ordenou nesta segunda-feira (16) a evacuação de 28 vilas no norte de Israel, a dois quilômetros da fronteira do país com o Líbano.

“A implementação do plano foi aprovada pelo Ministro da Defesa, Yoav Gallant”, diz uma declaração conjunta do Ministério da Defesa de Israel e das Forças de Defesa de Israel.

“Há pouco tempo, o Comando do Norte atualizou os chefes das autoridades locais sobre a decisão. O plano será implementado pelos chefes dos municípios locais, pelo Ministério do Interior e pela Autoridade Nacional de Gestão de Emergências (NEMA) do Ministério da Defesa.”

As 28 comunidades incluídas no plano são:

Ghajar;

Dishon;

Kfar Yuval;

Margaliot;

Metula;

Avivim;

Dovev;

Ma’ayan Baruch;

Bara’m;

Manara;

Yiftach;

Malkia;

Misgav Am;

Yir’on;

Dafna;

Arab al -Aramshe;

Shlomi;

Netu’a;

Ya’ara;

Shtula;

Matat;

Zari’t;

Shomera;

Betzet;

Adamit;

Rosh HaNikram;

Hanita; e

Kfar Giladi.

A notícia da evacuação chega em meio a uma troca de tiros na fronteira entre Israel e membros do grupo libanês Hezbollah. No domingo, jatos israelenses atingiram alvos militares do Hezbollah no Líbano, em resposta a nove foguetes disparados do Líbano para o território israelense no início do dia, disseram as FDI.

