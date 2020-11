Mundo Itália vai impor toque de recolher noturno em todo o país

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

O chefe do governo italiano, Giuseppe Conte, anunciou nesta segunda-feira (02) perante o Parlamento que vai impor um toque de recolher noturno em nível nacional para conter a propagação da Covid-19.

Ele também anunciou que viagens a algumas regiões serão impedidas de acordo com o nível de risco. “A situação na Itália é grave”, afirmou Conte, que pretende também aprovar o fechamento total de museus e exposições, enquanto os centros comerciais fecharão nos fins de semana e feriados.

“Peço que permaneçamos unidos neste momento dramático”, pediu Conte na Câmara dos Deputados, que deve assinar o decreto com as novas restrições ainda nesta segunda-feira.

“A prioridade é defender a saúde”, reiterou o chefe do governo, após reconhecer ter consciência da “revolta dos cidadãos”, em referência às violentas manifestações dos últimos dias em algumas cidades contra as medidas.

A Itália evita por enquanto decretar um segundo confinamento nacional, mas o Executivo, a pedido dos especialistas que o assessoram, vai limitar a circulação de pessoas à noite, explicou Conte.

Para evitar que as regiões com menos casos adotem medidas excessivas, serão estabelecidas “três fases de perigo”, com restrições de acordo com a taxa de contaminação, o número de casos e internações.

A Itália planeja ampliar a educação à distância e reduzir a capacidade do transporte público em 50%. Também vai proibir os videogames nos bares, enquanto cinemas, teatros, academias e piscinas já estão fechados desde 26 de outubro.

A medida é mantida para restaurantes e bares, que não podem receber clientes após as 18 horas locais, medida que gerou protestos de donos de restaurantes. A Itália registrou quase 30.000 novos casos de coronavírus nas 24 horas no domingo (01), enquanto os italianos realizaram 180.000 testes para a doença.

