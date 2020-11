Mundo Aeroporto no Japão inaugura centro de testagem para o coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Os testes realizados são do tipo RT-PCR (do cotonete) Foto: Reprodução

Foi inaugurado nesta segunda-feira (02) um centro de testagem para detectar o novo coronavírus no Aeroporto Internacional de Narita, no Japão. É um passo à frente no processo de reabertura das fronteiras aéreas.

O aeroporto que serve a região da capital Tóquio tem testes diários para pessoas que querem sair do país e precisam provar que não estão com a Covid-19.

Os testes realizados são do tipo RT-PCR (do cotonete). No momento, os resultados demoram cerca de seis horas para serem liberados, mas a ideia é diminuir o tempo para duas horas até o final do mês. A testagem não está incluída em nenhum plano de saúde e custa cerca de R$ 2.500.

