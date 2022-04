Mundo Italiano é preso com 2.700 vídeos de pornografia infantil após denúncia do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

O italiano, de 49 anos, fazia parte de um grupo internacional de WhatsApp. (Foto: Reprodução)

Um italiano foi preso com mais de 2,7 mil vídeos de pornografia infantil na província de Catânia, na região da Sicília, no fim da semana passada. A detenção ocorreu após uma denúncia feita pela Justiça do Brasil.

O suspeito foi identificado pelas autoridades brasileiras. O italiano, de 49 anos, fazia parte de um grupo internacional de WhatsApp usado para compartilhamento das imagens com pornografia infantil.

A notificação das autoridades brasileiras serviu para a abertura de um inquérito na Itália. A investigação resultou na prisão em flagrante do suspeito, que tinha os arquivos armazenados em dispositivos eletrônicos.

Os vídeos foram apreendidos pela polícia italiana que investiga crimes de informática. Esse material será submetido à perícia. Os investigadores informaram que pretendem descobrir como as imagens foram adquiridas e identificar as vítimas de abusos.

Telegram

Uma reportagem especial que foi ao ar neste domingo (13) no programa Fantástico, da Rede Globo, investigou o universo nebuloso de um dos aplicativos de troca de mensagens mais populares do mundo. Instalado em mais de 1 bilhão de celulares, o Telegram é alvo de denúncias de propagação de discursos de ódio e divulgação de informações falsas.

Os repórteres do Fantástico também encontraram tráfico de drogas, comércio de dinheiro falso, propaganda nazista e até venda de certificados de vacinação — tudo circulando livremente pela plataforma.

No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral já manifestou preocupação com o impacto que o Telegram pode ter nas próximas eleições. Mas afinal, o que está por trás desse aplicativo que atrai seguidores poderosos e coleciona polêmicas?

O aplicativo foi lançado em 2013 e já atingiu a marca de mais de 1 bilhão de downloads em todo o mundo. O Telegram foi criado por Pavel Durov, com a missão de ser um app que protegesse a liberdade e a privacidade dos usuários que trocassem mensagens através dele. Com a criação de canais, onde 200 mil participantes, especialistas avaliam que o app se distanciou de um mensageiro, como o WhatsApp, e se aproximou de uma rede social, como o Facebook, Twitter e Instagram.

Prós e contras

As funções do Telegram, somadas aos valores de anonimato, privacidade e liberdade pregados pelo app, permitiram que se criasse um ambiente seguro para ativistas. Nos últimos anos, em Hong Kong ou Belarus, usuários pró-democracia conseguiram driblar os regimes autoritários e trocar informações sem serem perseguidos.

Agora, o mesmo ocorre na Ucrânia. O aplicativo tem sido usado por moradores e autoridades ucranianas como um canal protegido de troca de informação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem seu próprio canal, com mais de 1 milhão de inscritos, por onde envia discursos e informações sobre ataques. O Telegram também é usado por russos que querem burlar a censura do governo de Vladimir Putintwitter sobre os meios de comunicação.

No entanto, esse ambiente virtual, com suposta garantia de privacidade e anonimato, também encheu os olhos de quem não tem boas intenções. Em vários países, como aqui no Brasil, o aplicativo passou a ser usado de forma massiva por criminosos. Veja a relação de crimes flagrados pela reportagem do Fantástico nos grupos monitorados:

— Estelionato

— Propaganda neonazista

— Pornografia infantil

— Venda de armas sem registro

— Venda de drogas

— Venda de notas de dinheiro falsas

— Falsificação de documentos

— Falsificação do certificado de vacinação contra a Covid-19

Um dos golpistas se apresenta como “professor de estelionato” oferecendo um “curso de golpes”. São incontáveis os anúncios oferecendo dicas de fraudes e bancos de dados com informações de brasileiros para facilitar a prática de golpes. O criminoso se orgulha do ofício, em áudio: “Quem dá golpe acorda cedo, malandro. Quem dorme muito, fica liso, tá duro. Bota isso na sua cabeça.”

Eleições

A desinformação que circula pelo Telegram está na mira do Ministério Público, que abriu uma investigação pra apurar táticas organizadas de disparos de fake news. O inquérito, aberto no ano passado, já tem mais 6 mil páginas. Os procuradores questionaram sete aplicativos sobre as ações desenvolvidas por eles pra coibir crimes.

A epidemia de informações falsas ainda pode impactar o cenário eleitoral. Uma pesquisa realizada pelo Senado aponta que na última eleição presidencial 45% dos entrevistados decidiram o voto com base em informações vistas em redes sociais. E 47% responderam que acham difícil identificar as fake news.

