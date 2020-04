Brasil Itaú Unibanco anuncia doação de R$ 1 bilhão para financiar ações de combate ao coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

O banco informou que uma equipe formada por sete especialistas na área da saúde será responsável pela gestão e aplicação dos recursos Foto: Agência Brasil O banco informou que uma equipe formada por sete especialistas na área da saúde será responsável pela gestão e aplicação dos recursos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Itaú Unibanco anunciou na segunda-feira (13) a doação de R$ 1 bilhão para financiar ações de combate ao coronavírus no Brasil.

Em comunicado, o Itaú informou que uma equipe formada por sete especialistas na área da saúde será responsável pela gestão e aplicação dos recursos.

“Essa nova iniciativa dá a dimensão do quanto estamos preocupados e engajados na solução da crise”, afirmou o presidente do banco, Candido Bracher. De acordo com ele, “é a maior doação privada já feita no Brasil para uma causa específica”.

Outros grandes bancos e empresas, como Bradesco, Santander, Gerdau, Ambev, Rede D’Or, Petrobras e Vale, também já anunciaram doações para ajudar a controlar a pandemia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil