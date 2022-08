Geral Já começou o prazo para solicitar a isenção do valor da inscrição no vestibular da Ufrgs

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Prazo de solicitação do benefício estende-se até 16 de setembro. Período de inscrição no concurso será divulgado posteriormente. (Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs/Arquivo)

Foi aberto nesta segunda-feira (29) o prazo para solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição do Vestibular 2023 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O Edital de isenção do valor da taxa de inscrição do Concurso Vestibular 2023 está publicado na página da Comissão Permanente de Seleção (Coperse/Ufrgs). O benefício de isenção integral é concedido a candidatos que comprovem conjuntamente: a) renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional; e ter cursado (ou concluindo até 1º de março de 2023) o Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola privada. O prazo de solicitação do benefício estende-se até 16 de setembro, pelo site da Ufrgs. Já o prazo final de postagem dos documentos comprobatórios é dia 21 de setembro. Na página do processo, estão disponíveis os modelos de atestados e declarações necessários para comprovação.

O resultado dos pedidos de isenção está programado para publicação em 27 de setembro, também pelo site da Coperse. Após a divulgação dos resultados, se inicia o período de eventuais recursos, que segue até dia 29 de setembro. As eventuais respostas aos recursos serão publicadas em 5 de outubro. O recebimento do benefício não gera inscrição automática na seleção. O período de inscrições no Concurso Vestibular 2023 será iniciado apenas depois de finalizado esse processo de isenção. Os candidatos devem acompanhar as atualizações e a publicação do Edital do CV 2023 pelo site da Coperse, onde já estão as Leituras Obrigatórias da prova da Literatura em Língua Portuguesa.

A Coperse reforça que a comprovação de renda e Ensino Médio público neste edital vale apenas para a solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição. Caso o candidato se candidate, posteriormente, a uma das vagas de ações afirmativas (cotas), a comprovação deve ser realizada conforme o edital que ainda será publicado. A Coperse salienta também que o caso de bolsista integral em escola privada não se enquadra entre as possibilidades para acesso em vagas reservadas para ações afirmativas. Mais informações sobre as ações afirmativas estão no Portal Ingresso e na ferramenta Simulador de Cotas.

O Vestibular 2023 oferece 4.008 vagas nos cursos de graduação da Ufrgs e será realizado nos dias 14 e 15 de janeiro, com 15 questões em cada uma das provas objetivas e mais uma redação. A novidade neste ano é a inclusão do curso de Ciências Biológicas – ênfases em Biologia Marinha e Costeira e em Gestão Ambiental Marinha e Costeira (BIOMAR), que antes contava com seleção específica. O listão de classificados está previsto para até dia 30 de janeiro.

