Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Novos valores aparecerão nos boletos com vencimento em novembro. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O reajuste da tarifa de água e esgotos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em Porto Alegre, já está em vigor. De acordo com a prefeitura, a correção – de 13,2% – considera as contas a partir deste mês, porém só aparecerá nos boletos com vencimento em novembro.

“Esse índice não representa aumento real, mas determina a recomposição inflacionária necessária para manter o mínimo de arrecadação para execução dos serviços”, ressalta a administração.

Ainda conforme o Executivo, o percentual a ser aplicado equivale à reposição da inflação das principais despesas, bem como dos reajustes contratuais junto a fornecedores do Departamento – abaixo do crescimento de 15,9% do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) previsto pela legislação no período abrangido.

– O metro-cúbico residencial passou de R$ 4,09 para R$ 4,63.

– Já o metro-cúbico comercial e industrial foi de R$ 4,66 para R$ 5,27.

– Para órgãos públicos, o valor era R$ 8,18 e passa para R$ 9,26.

– A tarifa social, por sua vez, era de R$ 29,45 e agora é de R$ 33,33 – valor total de água e esgoto com consumo de até 10 metros-cúbicos por famílias de baixa renda.

A variação na conta mensal de água e esgotos com um consumo médio de 13 metros-cúbicos por mês será de R$ 12,64 para a categoria residencial, R$ 14,27 para a categoria comercial e industrial e R$ 25,27 para órgãos públicos. Para a população beneficiada com a tarifa social, o efeito mensal será de R$ 3,89.

A mudança já estava prevista em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Município de 29 de agosto, que pode ser consultada por meio do site prefeitura.poa.br. Na ocasião do anúncio, um texto divulgado pelo Dmae ressaltou:

“Mesmo com o reajuste, o preço cobrado pelo Dmae continua sendo um dos mais baixos do País. A última correção foi aplicada em julho de 2021, com o índice referente ao período de fevereiro de 2020 a abril do ano passado”.

Em caso de dúvida, qualquer cidadão pode entrar em contato com o Dmae, por meio do telefone 156 (opção 2), ou no site prefeitura.poa.br/dmae. Pelo whatsapp, o número é (51) 9332-8170. Já o atendimento presencial é realizado nos postos do Centro Histórico (rua José Montaury nº 159) e Zona Leste (avenida Cristiano Fischer nº 2.402), das 8h30min às 16h30min.

Serviço de manutenção

Nesta quarta-feira (26), o Dmae realizará manutenção corretiva em estação de bombeamento na Praça Engenheiro Paulo de Aragão Bozano nº 50, Zona Norte da capital gaúcha.

O trabalho causará interrupção no abastecimento de água, a partir das 7h, em partes dos bairros Chácara das Pedras, Jardim Europa, Jardim Itu, Jardim Sabará, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim. A previsão é de que tudo volte ao normal ao longo da noite.

Também está programado um serviço vinculado a obras da avenida Tronco, na Zona Sul. Será feito o corte de um desvio provisório na rede de ferro da avenida Gomes Carneiro (esquina com rua Nunes), acarretando interrupção no fornecimento de água em parte do bairro Medianeira, entre 8h30min e início da noite. Ambos os trabalhos poderão ser reagendados devido a motivos técnicos ou climáticos.

(Marcello Campos)

