Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Jade Barbosa se apresentou com hit de Britney Spears no solo. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

A brasileira Jade Barbosa conquistou, nesse domingo (31), a medalha de ouro no solo da etapa da Turquia da Copa do Mundo de ginástica artística. Com uma apresentação nova, feita especialmente para a temporada de 2024, com música de Britney Spears, ela tirou a nota 13.833, e foi ao lugar mais alto do pódio. Na mesma competição, Rebeca Andrade foi prata nas barras assimétricas, Flavia Saraiva prata na trave e Diogo Soares na barra fixa.

Na prova da Jade, o pódio foi completado por duas francesas: Morganie Ramer, foi prata, com 13,667, e Melanie Jesus, com 13,600, ficou com o bronze. A competição é preparatória para as Olimpíadas, em que Jade será peça essencial para a equipe brasileira em busca de uma medalha.

Jade está perto da terceira Olimpíada da carreira. Ela foi para os Jogos de Pequim 2008, quando chegou nas finais do salto, individual geral e por equipes, depois ficou fora de Londres 2012, voltando ao evento na Rio 2016. Após ficar fora dos Jogos de Tóquio, ela é nome quase certo em Paris, nas Olimpíadas que começam dia 26 de julho.

Nas barras assimétricas, Rebeca conseguiu a nota 14,037 e levou a prata, ficando atrás somente da francesa Melanie Jesus, que conseguiu 14,567. Na trave, Flavia Saraiva conquistou a medalha de prata com a nota 14,000. Na barra fixa, Diogo Soares conquistou a prata com 13,800, Joel Plata foi ouro com 14,000.

